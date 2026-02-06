Zuigborstelset

De zuigborstelset maakt een grondige en materiaalspecifieke reiniging van het auto-interieur mogelijk van dashboard, vloermatten, stoffering etc. Voor alle Home & Garden nat- en droogzuigers.

De zuigborstelset is een accessoireset bestaande uit twee zuigborstels met harde en zachte haren. De borstel met harde haren wordt gebruikt voor de grondige reiniging van gestoffeerde en tapijtoppervlakken (bijv. vloermatten of autostoelen). De borstel met zachte borstelharen maakt een zachte reiniging van gevoelige oppervlakken (bijv. dashboard of middenconsole) mogelijk. De praktische zuigborstelset is geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers.

Kenmerken en voordelen
Zuigborstel met harde borstelharen voor grondige reiniging van bekleding en tapijtvloeren
Zuigborstel met zachte borstelharen voor behoedzame reiniging van gevoelige oppervlakken
Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers
Geschikt voor alle Kärcher stofzuigers uit de SE 4, SE 5 en SE 6 serie.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (-part) 2
Standaard nominale diameter: (mm) 35
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 120 x 70 x 41
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Kofferbak
  • Autostoelen
  • Achterbank
  • voetenruimte
  • Dashboard
  • Middenconsole
  • Zijvakken in de auto
  • Stoffen bekleding
  • Gestoffeerde meubels
  • Gevoelige oppervlakken