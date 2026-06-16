Adaptateur 5 TR22IG-M22AG

Adaptateur 5 pour relier un nouveau pistolet à une lance ancienne et un nouveau servorégulateur à une lance ancienne

Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 300
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0,2
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