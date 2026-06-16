Adapter 5 (EASY!Lock 22 IG > M22x1.5 AG)

Adapter 5 voor de aansluiting van het nieuwe EASY!Force pistool op een oude spuitlans en de nieuwe Servo Control op een oude spuitlans

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
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