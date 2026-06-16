Adaptateur basse pression TL

Adaptateur basse pression TL composé d'un robinet à rotule pour un montage sans outils sur les lances télescopiques. Spécialement conçu pour l'utilisation avec les brosses haute pression rotatives.

Spécifications

Données techniques

Température d'admission (°C) max. 40
Filetage des raccords M 22
Poids emballage inclus (kg) 0,9
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Idéale pour le nettoyage des façades et panneaux solaires