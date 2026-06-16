TL lagedruk adapter

De TL lagedruk adapter omvat een kogelkraan die zorgt voor een installatie zonder gereedschap op de telescooplansen. Ideaal voor toepassingen met roterende hogedrukborstels.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur watertoevoer (°C) max. 40
Aansluitdraad M 22
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,9
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Toepassingen
  • Perfect voor de reiniging van gevels en zonnepanelen