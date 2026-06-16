Telescooplans TL 14 C
Een maximale stijfheid met een minimaal gewicht: de telescooplans TL 14 C gemaakt uit carbonvezel. Een enorme reikwijdte van 14 m, een multifunctioneel gebruik en een groot gebruiksgemak dankzij de snelsluitingen.
Met een reikwijdte van 14 m, biedt de telescooplans TL 14 C, gemaakt uit een stijve en toch lichte koolstofvezel, haast onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Hij kan gebruikt worden voor de reiniging van ramen, gevels of zonnepanelen met osmosewater, zowel voor toepassingen onder hoge als lage druk, en hij kan zelfs gebruikt worden om te stofzuigen, bv. goten. In- en uitschuiven gaat super gemakkelijk dankzij de innovatieve snelsluitingen, de klemkracht kan ook individueel worden ingesteld en aangepast zonder enig gereedschap. Een draaibare basis met een haak waaraan een draagriem kan worden bevestigd, én de unieke anti-verdraaibeveiliging garanderen veilige en ergonomische werkomstandigheden.
Kenmerken en voordelen
Multifunctioneel gebruikVoor de reiniging van ramen, gevels en zonnepanelen met osmosewater. Voor een hoge- of lagedrukreiniging met wasborstels
Maximale ergonomieAnti-sraaivergrendeling van de lansen voor veilig en ergonomisch werken. Snelsluitingen om de lansklemmen snel en eenvoudig los te maken De draaibare voet zorgt voor eenvoudig en ergonomisch werken.
Zeer gebruiksvriendelijkInstelling van de klemkracht aan de snelsluitingen zonder gereedschap. Met klemhaken om de waterslang buiten de lans te geleiden. Basis met haken voor het bevestigen van de riem en het draagframe.
Maximale veiligheid
- Haptische en visuele uittrekbare stopper voorkomt onbedoelde demontage.
- Niet-elektrisch geleidend basiselement van de lans.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte van de telescopische buis (m)
|2,4 - 14
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Materiaal
|Koolstof
|Elements
|10
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|10,2
Inbegrepen bij levering
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Hulpmiddelvrije klemkrachtinstelling
- Slanghaak
- Uittrekstopper
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Toepassingen
- Perfect voor de reiniging van ramen, gevels en zonnepanelen.
- Hiermee kan u ook op grote hoogtes stofzuigen.