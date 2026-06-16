Telescooplans TL 7 H
Multifunctionele hybride telescooplans TL 7 H gemaakt uit een stevige en lichte koolstof-glasvezelmix. Telescopisch dankzij de snelsluitingen. Met een reikwijdte tot 7 m.
Of het nu gaat om de reiniging van ramen, gevels of zonnepanelen met osmosewater, met lage druk en wasborstels of met hoge druk. Onze hybride telescooplans TL 7 H met een reikwijdte tot 7 m is multifunctioneel. Gemaakt uit een speciale koolstof-glasvezelmix, maakt hij indruk dankzij zijn uitzonderlijke stijfheid en tegelijkertijd zijn laag gewicht. De innovatieve snelsluitingen maken het mogelijk de lans gemakkelijk in en uit te schuiven, terwijl het geïntegreerde anti-verdraai toestel en een draaibare basis dan weer zorgen voor optimale, ergonomische werkomstandigheden. De gereedschapsloze en individuele instelling van de klemkracht maakt de bediening nog gemakkelijker. Er kan bovendien ook een draagriem worden gebruikt die met een haak kan worden bevestigd aan de basis.
Kenmerken en voordelen
Multifunctioneel gebruikVoor de reiniging van ramen, gevels en zonnepanelen met osmosewater. Voor een hoge- of lagedrukreiniging met wasborstels
Maximale ergonomieAnti-sraaivergrendeling van de lansen voor veilig en ergonomisch werken. Snelsluitingen om de lansklemmen snel en eenvoudig los te maken De draaibare voet zorgt voor eenvoudig en ergonomisch werken.
Zeer gebruiksvriendelijkInstelling van de klemkracht aan de snelsluitingen zonder gereedschap. Met klemhaken om de waterslang buiten de lans te geleiden. Basis met haken voor het bevestigen van de riem en het draagframe.
Maximale veiligheid
- Haptische en visuele uittrekbare stopper voorkomt onbedoelde demontage.
- Niet-elektrisch geleidend basiselement van de lans.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte van de telescopische buis (m)
|2 - 7
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Materiaal
|Hybride
|Elements
|5
|Aansluitdraad
|M 18
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,6
Inbegrepen bij levering
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Hulpmiddelvrije klemkrachtinstelling
- Slanghaak
- Uittrekstopper
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- Perfect voor de reiniging van ramen, gevels en zonnepanelen.