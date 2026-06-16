Brosse-rouleau dure

Cette brosse-rouleau à poils durs permet un nettoyage à la fois efficace et doux des façades industrielles, mais aussi des revêtements de sols extérieurs en bois ou en pierre. Elle se monte pour cela facilement et directement sur une lance haute pression ou sur une lance télescopique Kärcher pour le nettoyage des façades. Elle intègre une buse haute pression à angle de jet de 25° ainsi qu'un jeu de buses pour le nettoyage à l'eau pure. Pour une pression de contact optimale, la brosse-rouleau dispose également de poils d'appui.