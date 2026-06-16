Harde borstel
Borstel met harde haren voor de reiniging van industriegevels en vloerbedekkingen en voor de verwijdering van hardnekkig vuil. Eenvoudige installatie op telescooplansen of hogedruklansen van Kärcher.
Met de borstel met harde haren kan u een grondige, maar toch zachte reiniging uitvoeren van zowel industriegevels, als vloerbedekkingen zoals hout of steen buitenshuis. Deze kan direct aan de hogedruklans worden bevestigd of voor de gevelreiniging ook aan de telescopische lansen van Kärcher. Zowel een 25° hogedruksproeier, als een sproeierkit voor gebruik met zuiver water, zijn geïntegreerd in de borstel. Voor een optimale borsteldruk heeft de borstel bovendien steunharen.
Kenmerken en voordelen
Gemakkelijk te begrijpen kleurcodering
- De kleurcodering vergemakkelijkt de keuze van de geschikte borstel.
Veelzijdige toepassingsgebieden
- Geïntegreerde hogedruksproeier om de borstel te gebruiken met een hogedrukreiniger.
- Incl. 2 sproeiers en 1 aansluitstuk voor gebruik met zuiver water.
- Met 4 sproeieraansluitingen voor de ideale watertoepassing.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Aansluitdraad
|M 18
|Kleur
|groen
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
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