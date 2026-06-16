Brosse-rouleau medium

La brosse-rouleau à poils moyennement durs, qui se monte rapidement et facilement sur une lance à eau télescopique ou lance haute pression Kärcher, est idéale pour un nettoyage efficace des façades, volets roulants et tissus textiles. La brosse-rouleau intègre une buse haute pression à jet de 25° pour le nettoyage à haute pression et un jeu de buses permet l'application d'eau pure. Pour une pression de contact adaptée, la brosse-rouleau dispose également de poils d'appui.