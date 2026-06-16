Brosse-rouleau medium

Nettoyage optimal des façades, volets roulants et tissus textiles : la brosse-rouleau à poils moyennement durs se monte rapidement et facilement sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher.

La brosse-rouleau à poils moyennement durs, qui se monte rapidement et facilement sur une lance à eau télescopique ou lance haute pression Kärcher, est idéale pour un nettoyage efficace des façades, volets roulants et tissus textiles. La brosse-rouleau intègre une buse haute pression à jet de 25° pour le nettoyage à haute pression et un jeu de buses permet l'application d'eau pure. Pour une pression de contact adaptée, la brosse-rouleau dispose également de poils d'appui.

Caractéristiques et avantages
Code couleur intuitif
  • Le code couleur facilite le choix de la brosse-rouleau adaptée.
Grande polyvalence
  • Buse haute pression intégrée pour l'utilisation de la brosse-rouleau avec un nettoyeur haute pression.
  • Avec 2 buses et 1 raccord pour l'utilisation d'eau pure.
  • Avec 4 raccords pour buses pour une application optimale de l'eau.
Spécifications

Données techniques

Température d'admission (°C) max. 40
Filetage des raccords M 18
Couleur rouge
Poids emballage inclus (kg) 1,3
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage des façades avec des surfaces en pierre naturelle, enduit ou bois
  • Pour le nettoyage des volets roulants et stores vénitiens
  • Pour le nettoyage des tissus et feuilles de membrane
Accessoires