Middelharde borstel
Reinigt grondig alle gevels, rolluiken en textielstoffen: de borstel met middelharde haren voor een snelle en eenvoudige bevestiging aan de telescooplansen of de hogedruklansen van Kärcher.
Door zijn snelle en directe aanlsuiting aan de telescopische hogedruklans van Kärcher, is deze borstel met middelharde haren perfect voor een efficiënte reiniging van gevels, rolluiken en ook voor textielen oppervlakken. Een 25° hogedruksproeier is inbegrepen voor hogedruktoepassingen, terwijl toepassingen met zuiver water mogelijk zijn dankzij een bijhorende sproeiersete. De borstel heeft bovendien steunharen voor de correcte borsteldruk.
Kenmerken en voordelen
Gemakkelijk te begrijpen kleurcodering
- De kleurcodering vergemakkelijkt de keuze van de geschikte borstel.
Veelzijdige toepassingsgebieden
- Geïntegreerde hogedruksproeier om de borstel te gebruiken met een hogedrukreiniger.
- Incl. 2 sproeiers en 1 aansluitstuk voor gebruik met zuiver water.
- Met 4 sproeieraansluitingen voor de ideale watertoepassing.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Aansluitdraad
|M 18
|Kleur
|rood
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,3
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- Voor de reiniging van gevels met natuursteen, plaaster of houten oppervlakken
- Voor de reiniging van rolluiken en jaloezieën
- Voor het reinigen van stoffen en membraanfolies