Brosse-rouleau souple

Montage simple sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher : cette brosse-rouleau à poils souples permet un nettoyage en profondeur des surfaces délicates comme le verre ou les panneaux solaires.

Les surfaces délicates comme les vitres ou les panneaux solaires requièrent une méthode de nettoyage douce pour ne pas être endommagées. La brosse-rouleau à poils souples et épissés protège le verre délicat tout en le nettoyant en profondeur, au choix à l'eau pure ou sous haute pression. Elle se monte pour cela facilement et rapidement directement sur une lance à eau télescopique ou lance haute pression Kärcher. Un jeu de buses pour l'eau pure et une buse haute pression à jet de 25° permettent les deux types d'utilisation.

Caractéristiques et avantages
Code couleur intuitif
  • Le code couleur facilite le choix de la brosse-rouleau adaptée.
Grande polyvalence
  • Buse haute pression intégrée pour l'utilisation de la brosse-rouleau avec un nettoyeur haute pression.
  • Avec 2 buses et 1 raccord pour l'utilisation d'eau pure.
  • Avec 4 raccords pour buses pour une application optimale de l'eau.
Spécifications

Données techniques

Température d'admission (°C) max. 40
Filetage des raccords M 18
Couleur bleu
Poids emballage inclus (kg) 1,2
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage des installations solaires, surfaces vitrées/en Plexiglas et jardins d'hiver
  • Pour le nettoyage des façades délicates avec des surfaces vitrées, en PVC ou vernies
Accessoires