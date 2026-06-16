Brosse-rouleau souple
Montage simple sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher : cette brosse-rouleau à poils souples permet un nettoyage en profondeur des surfaces délicates comme le verre ou les panneaux solaires.
Les surfaces délicates comme les vitres ou les panneaux solaires requièrent une méthode de nettoyage douce pour ne pas être endommagées. La brosse-rouleau à poils souples et épissés protège le verre délicat tout en le nettoyant en profondeur, au choix à l'eau pure ou sous haute pression. Elle se monte pour cela facilement et rapidement directement sur une lance à eau télescopique ou lance haute pression Kärcher. Un jeu de buses pour l'eau pure et une buse haute pression à jet de 25° permettent les deux types d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Code couleur intuitif
- Le code couleur facilite le choix de la brosse-rouleau adaptée.
Grande polyvalence
- Buse haute pression intégrée pour l'utilisation de la brosse-rouleau avec un nettoyeur haute pression.
- Avec 2 buses et 1 raccord pour l'utilisation d'eau pure.
- Avec 4 raccords pour buses pour une application optimale de l'eau.
Spécifications
Données techniques
|Température d'admission (°C)
|max. 40
|Filetage des raccords
|M 18
|Couleur
|bleu
|Poids emballage inclus (kg)
|1,2
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
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- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
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- HD 5/12 C Plus
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- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
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- HD 6/15 MX Plus
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- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
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- HD 7/14-4 M Plus
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- HD 8/20 G
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- HD 9/23 De Tr1
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- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
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- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
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- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
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- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 De Weed
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- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
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- HDS 6/15 C
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- HD 10/21-4 S
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- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- Lance télescopique TL 10 C
- Lance télescopique TL 10 H
- Lance télescopique TL 14 C
- Lance télescopique TL 7 F
- Lance télescopique TL 7 H
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des installations solaires, surfaces vitrées/en Plexiglas et jardins d'hiver
- Pour le nettoyage des façades délicates avec des surfaces vitrées, en PVC ou vernies