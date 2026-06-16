Zachte borstel

Voor een eenvoudige installatie op telescooplansen of hogedruklansen van Kärcher: de borsel met zachte haren voor een diepreiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen.

Gevoelige oppervlakken zoals ramen of zonnepanelen vragen om een overeenkomstige zachte reinigingsmethode om beschadigingen te vermijden. De borstel met zijn zachte en gesplitste borstelharen beschermt het gevoelige glas maar reinigt het toch nog zeer grondig - ofwel met zuiver water ofwel met hoge druk. Hiervoor kan de borstel heel eenvoudig en snel worden bevestigd aan een telescopische lans of een hogedruklans van Kärcher. Een sproeierset voor zuiver water of een 25° hogedruksproeier garanderen deze beide toepassingen.

Kenmerken en voordelen
Gemakkelijk te begrijpen kleurcodering
  • De kleurcodering vergemakkelijkt de keuze van de geschikte borstel.
Veelzijdige toepassingsgebieden
  • Geïntegreerde hogedruksproeier om de borstel te gebruiken met een hogedrukreiniger.
  • Incl. 2 sproeiers en 1 aansluitstuk voor gebruik met zuiver water.
  • Met 4 sproeieraansluitingen voor de ideale watertoepassing.
Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur watertoevoer (°C) max. 40
Aansluitdraad M 18
Kleur blauw
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,2
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Toepassingen
  • Voor de reiniging van zonnepanelen, oppervlakken gemaakt uit (Plexi) glas en serres
  • Voor de reiniging van gevoelige gevels met glas, PVC of geverfde oppervlakken
Toebehoren