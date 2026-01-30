H 10 Q Flex Premium anti twist
Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor. Voor toestellen uit de reeksen K 2 tot K 7. Niet geschikt voor toestellen met een slangtrommel of voor de Full Control toestellen uit de reeksen K 4 tot K 7.
De PremiumFlex hogedruk vervangslang van 10 m maakt definitief een einde aan struikelpartijen. Dankzij zijn gepatenteerd antiverdraaisysteem, is deze slang bijzonder flexibel en zorgt hij zowel voor een ongehinderde reinging als voor een snelle en eenvoudige opberging. En dankzij de Quick Connect adaptor, kan de slang in een mum van tijd worden aangeloten aan de hogedrukreiniger. Gemaakt in PVC- en ftalaatvrije materialen. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreiningers uit de klassen K2 tot K7, behalve die uit de reeksen Full Control met slangtrommel uit de reeksen K 4 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Vervangslang van 10 m
- Grote actieradius.
Quick Connect adaptor
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Anti-twist systeem
- Geen gevaar meer op struikelen: de slang draait niet meer rond en blijft flexibel voor elke toepassing.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Max. druk (MPa)
|18
|Lengte (m)
|10
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|1,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|245 x 245 x 65
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car