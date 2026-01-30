H 10 Q Flex Premium anti twist

De PremiumFlex hogedruk vervangslang van 10 m maakt definitief een einde aan struikelpartijen. Dankzij zijn gepatenteerd antiverdraaisysteem, is deze slang bijzonder flexibel en zorgt hij zowel voor een ongehinderde reinging als voor een snelle en eenvoudige opberging. En dankzij de Quick Connect adaptor, kan de slang in een mum van tijd worden aangeloten aan de hogedrukreiniger. Gemaakt in PVC- en ftalaatvrije materialen. Geschikt voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreiningers uit de klassen K2 tot K7, behalve die uit de reeksen Full Control met slangtrommel uit de reeksen K 4 tot K 7.