Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 20 m

Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") с 20 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar.

Маркучът от серията PrimoFlex® с диаметър 1/2" и дължина от 20 m е идеален за напояване на площи и градини със всякакъв размер. Трипластовият градински маркуч с текстилна армировка срещу прегъване е без съдържание на фталати (< 0.1%), кадмий, барий, олово и абсолютно безопасен за здравето. Външният атмосферно устойчив пласт отблъсква UV-лъчите и защитава материала, а междинният непрозрачен пласт не позволява образуването на водорасли в маркуча. Максималното налягане е 24 bar. Освен това маркучът се отличава с широк диапазон на температурна устойчивост между 0 и +40 °C. Ние даваме 12 годишна гаранция за този градински маркуч. Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга продължителност на експлоатационния живот и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.

Характеристики и предимства
12 години гаранция
  • С дълъг експлоатационен живот
3 пласта
  • Устойчив на огъване
Максимално налягане 24 bar
  • Гарантирана здравина
Удобен градински маркуч с текстилна армировка, която е устойчива на прегъване
  • За лесна употреба.
Устойчивост на висока температура от 0 до +40 °C
  • Гарантирана здравина
Без съдържание на кадмий, барий и олово
  • Без опасност за човешкото здраве и околната среда
Междинен непрозрачен пласт, който предпазва на образуването на водорасли в маркуча
  • Гарантирана здравина и издръжливост
Качествен градински маркуч без съдържание фталати
  • Без опасност за човешкото здраве и околната среда
Външен атмосферно устойчив пласт, който отблъсква UV-лъчите
  • Гарантирана здравина
Спецификации

Технически данни

Диаметър 1/2″
Дължина на маркуча (м) 20
Цвят жълт
Тегло (кг) 2,25
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,329
Размери (Д х Ш х В) (мм) 285 x 285 x 115
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 20 m
Сфера на приложение
  • Напояване на градината
  • За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
  • За напояване на саксийни растения
  • За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
  • Почистване на градински уреди и инструменти