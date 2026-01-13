Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 20 m
Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") с 20 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar.
Маркучът от серията PrimoFlex® с диаметър 1/2" и дължина от 20 m е идеален за напояване на площи и градини със всякакъв размер. Трипластовият градински маркуч с текстилна армировка срещу прегъване е без съдържание на фталати (< 0.1%), кадмий, барий, олово и абсолютно безопасен за здравето. Външният атмосферно устойчив пласт отблъсква UV-лъчите и защитава материала, а междинният непрозрачен пласт не позволява образуването на водорасли в маркуча. Максималното налягане е 24 bar. Освен това маркучът се отличава с широк диапазон на температурна устойчивост между 0 и +40 °C. Ние даваме 12 годишна гаранция за този градински маркуч. Градинските маркучи от серията за напояване на Керхер се отличават с висока гъвкавост, издръжливост и устойчивост на прегъване. Предимствата са налице: дълга продължителност на експлоатационния живот и лесна употреба. Керхер: разумният избор за вашето поливане.
Характеристики и предимства
12 години гаранция
- С дълъг експлоатационен живот
3 пласта
- Устойчив на огъване
Максимално налягане 24 bar
- Гарантирана здравина
Удобен градински маркуч с текстилна армировка, която е устойчива на прегъване
- За лесна употреба.
Устойчивост на висока температура от 0 до +40 °C
- Гарантирана здравина
Без съдържание на кадмий, барий и олово
- Без опасност за човешкото здраве и околната среда
Междинен непрозрачен пласт, който предпазва на образуването на водорасли в маркуча
- Гарантирана здравина и издръжливост
Качествен градински маркуч без съдържание фталати
- Без опасност за човешкото здраве и околната среда
Външен атмосферно устойчив пласт, който отблъсква UV-лъчите
- Гарантирана здравина
Спецификации
Технически данни
|Диаметър
|1/2″
|Дължина на маркуча (м)
|20
|Цвят
|жълт
|Тегло (кг)
|2,25
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,329
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|285 x 285 x 115
Сфера на приложение
- Напояване на градината
- За напояване на зеленчукови и овощни градини с голяма площ
- За напояване на саксийни растения
- За поливане на декоративни растения (малки площи, отделни растения в саксии)
- Почистване на градински уреди и инструменти