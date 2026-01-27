Détergent actif PressurePro RM 81, alcalin, 200l

Détergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces dʼhuile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et de lavage de moteurs. Sans NTA.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 200
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 12,3
Poids avec emballage (kg) 230
Domaines d'utilisation
  • Transport
  • Lavage de véhicules
  • Nettoyage de pièces
  • Dégraissage des surfaces
  • Nettoyage de bâche
  • Nettoyage des sols et surfaces
