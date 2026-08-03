Η μπαταρία διαθέτει στοιχεία ιόντων λιθίου και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει τη σταθερότητα στην απόδοση. Τα στοιχεία της μπαταρίας αποτρέπουν επίσης την αυτο-αποφόρτισή της, καθώς και την απώλεια χωρητικότητας λόγω συχνής μερικής αποφόρτισης (φαινόμενο μνήμης). Επιπλέον, ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, το επίπεδο φόρτισης και η χωρητικότητας της μπαταρίας εμφανίζονται συνέχεια στην ενσωματωμένη οθόνη LCD με τη χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας πραγματικού χρόνου (Real Time Technology). Η μπαταρία 18 V/5,0 Ah είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher.