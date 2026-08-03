Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT
Mπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.
Η μπαταρία διαθέτει στοιχεία ιόντων λιθίου και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει τη σταθερότητα στην απόδοση. Τα στοιχεία της μπαταρίας αποτρέπουν επίσης την αυτο-αποφόρτισή της, καθώς και την απώλεια χωρητικότητας λόγω συχνής μερικής αποφόρτισης (φαινόμενο μνήμης). Επιπλέον, ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, το επίπεδο φόρτισης και η χωρητικότητας της μπαταρίας εμφανίζονται συνέχεια στην ενσωματωμένη οθόνη LCD με τη χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας πραγματικού χρόνου (Real Time Technology). Η μπαταρία 18 V/5,0 Ah είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος Τεχνολογία Πραγματικού ΧρόνουΣτην ενσωματωμένη οθόνη LCD εμφανίζονται σε συνεχή βάση η απομένουσα διάρκεια λειτουργίας, ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και η κατάσταση φόρτισης.
Πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 18 VΓια χρήση σε όλες τις συσκευές μπαταρίας που ανήκουν στην πλατφόρμα 18 V Battery Power της Kärcher. Για χρήση σε όλα τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Battery Power+ της Kärcher.
Ισχυρές κυψέλες ιόντων λιθίουΗ μπαταρία ιόντων λιθίου εγγυάται τη συνεχή παροχή ισχύος και προλαμβάνει την αυτοεκφόρτιση της μπαταρίας και το φαινόμενο μνήμης.
Λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας.
Βαθμός προστασίας IPX-5 – Προστασία από ρίψη νερού υπό πίεση (χαμηλή) από όλες τις κατευθύνσεις
- Αξιόπιστη προστασία κατά τη διάρκεια εργασιών που απαιτούν ρίψη νερού.
Αποτελεσματική διαχείριση θερμοκρασίας
- Υψηλή απόδοση χάρη στην αποτελεσματική ρύθμιση θέρμανσης και το έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας.
Έξυπνη παρακολούθηση συστοιχίας
- Προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτιση, υπερθέρμανση και βαθιά εκφόρτιση.
Στιβαρό περίβλημα
- Τα περιβλήματα μπαταρίας της Kärcher είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στους κραδασμούς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|5
|Ενέργεια (Wh)
|90
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|134 x 88 x 73
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