PrimoFlex 1/2" 30m

Ανθεκτικό, μη συστρεφόμενο λάστιχο κήπου PrimoFlex® 1/2'', 30μ. Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη. Μη επιβλαβές για την υγεία. Πίεση ρήξεως: 24 bar.

Το Λάστιχο PrimoFlex® Premium 1/2" - 30 m είναι κατάλληλο για μικρές έως μεγάλες εκτάσεις και κήπους. 3 στρώσεων, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση, χωρίς φθαλικές ουσίες, κάδμιο, βάριο και μόλυβδο, μη επιβλαλές για την υγεία. Ένα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες , UV-εξωτερικό στρώμα προστατεύει το υλικό και ένα αδιαφανές ενδιάμεσο στρώμα αποτρέπει το σχηματισμό άλγης. Πίεση ρήξεως: 24 bar. Εύρος λειτουργία θερμοκρασίας: -20 έως 65 °C. 12 χρόνια εγγύηση. Τα λάστιχα κήπου της Kärcher είναι ανθεκτικά, ευέλικτα, δεν μπλέκονται και είναι σχεδιασμένα για εύκολο χειρισμό. Τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή: εξαιρετικά ανθεκτικό και έυκολο στο χειρισμό. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εγγύηση 12 ετών
3 στρώσεις
Ανθεκτικό σε υψηλές πιέσεις (όριο 24bar)
Εύκολος στον χειρισμό εύκαμπτος σωλήνας κήπου με ανθεκτικότητα σε υψηλές πιέσεις με "πλεκτή" ενίσχυση.
Χωρίς κάδμιο, βάριο και μόλυβδο
Μέσο το οποίο είναι αδιαπέραστο από το φως, εμποδίζει την ανάπτυξη αλγών στον εύκαμπτο σωλήνα
Λάστιχο κήπου χωρίς φθαλικές ουσίες
Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στην υπέρυθρη ακτινοβολία εξωτερική στρώση
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος 1/2″
Μήκος σωλήνα (m) 30
Χρώμα κίτρινο
Βάρος (kg) 3,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 270 x 270 x 170
PrimoFlex 1/2" 30m
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπου
  • Κήπος κουζίνας
  • Φυτά σε γλάστρες
  • Διακοσμητικά φυτά
  • Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου