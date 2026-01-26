Το Λάστιχο PrimoFlex® Premium 1/2" - 30 m είναι κατάλληλο για μικρές έως μεγάλες εκτάσεις και κήπους. 3 στρώσεων, ανθεκτικό στην υψηλή πίεση, χωρίς φθαλικές ουσίες, κάδμιο, βάριο και μόλυβδο, μη επιβλαλές για την υγεία. Ένα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες , UV-εξωτερικό στρώμα προστατεύει το υλικό και ένα αδιαφανές ενδιάμεσο στρώμα αποτρέπει το σχηματισμό άλγης. Πίεση ρήξεως: 24 bar. Εύρος λειτουργία θερμοκρασίας: -20 έως 65 °C. 12 χρόνια εγγύηση. Τα λάστιχα κήπου της Kärcher είναι ανθεκτικά, ευέλικτα, δεν μπλέκονται και είναι σχεδιασμένα για εύκολο χειρισμό. Τα πλεονεκτήματα είναι εμφανή: εξαιρετικά ανθεκτικό και έυκολο στο χειρισμό. Το πότισμα με την Kärcher είναι ο εύκολος τρόπος ποτίσματος.