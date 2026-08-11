PartsPro Cleaner RM 39, 20l

Καθαριστικό και απολιπαντικό προϊόν ήπιας δράσης, το οποίο αφαιρεί αποτελεσματικά λεκέδες λαδιών, γράσου και καπνιά από μεταλλικά εξαρτήματα και παρέχει προσωρινή αντιδιαβρωτική προστασία.