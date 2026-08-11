PartsPro Cleaner RM 39, 20l

Καθαριστικό και απολιπαντικό προϊόν ήπιας δράσης, το οποίο αφαιρεί αποτελεσματικά λεκέδες λαδιών, γράσου και καπνιά από μεταλλικά εξαρτήματα και παρέχει προσωρινή αντιδιαβρωτική προστασία.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 20
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 10,5
Βάρος (kg) 22
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 23,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 260 x 237 x 430
Προϊόν
  • Αποτελεσματικό απολιπαντικό για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων;
  • Διαλύει τους λεκέδες από έλαια, γράσο και σκουριά
  • Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από τη διάβρωση για βραχυπρόθεσμη ενδιάμεση αποθήκευση
  • Ηπια καθαριστική δράση
  • Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
  • η τιμή pH σε συμπυκνωμένο προϊόν, περίπου 10
  • Κιτρινωπό υγρό με χαρακτηριστική οσμή
  • Χωρίς NTA
  • Χωρίς νιτρώδη άλατα και αλογονωμένους υδρογονάνθρακες
PartsPro Cleaner RM 39, 20l
PartsPro Cleaner RM 39, 20l
PartsPro Cleaner RM 39, 20l
PartsPro Cleaner RM 39, 20l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Προσοχή
  • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός εξαρτημάτων
  • Απολίπανση επιφανειών
Εξαρτήματα