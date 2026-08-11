PartsPro Cleaner RM 39, 20l
Καθαριστικό και απολιπαντικό προϊόν ήπιας δράσης, το οποίο αφαιρεί αποτελεσματικά λεκέδες λαδιών, γράσου και καπνιά από μεταλλικά εξαρτήματα και παρέχει προσωρινή αντιδιαβρωτική προστασία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|10,5
|Βάρος (kg)
|22
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|23,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Προϊόν
- Αποτελεσματικό απολιπαντικό για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων;
- Διαλύει τους λεκέδες από έλαια, γράσο και σκουριά
- Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από τη διάβρωση για βραχυπρόθεσμη ενδιάμεση αποθήκευση
- Ηπια καθαριστική δράση
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
- η τιμή pH σε συμπυκνωμένο προϊόν, περίπου 10
- Κιτρινωπό υγρό με χαρακτηριστική οσμή
- Χωρίς NTA
- Χωρίς νιτρώδη άλατα και αλογονωμένους υδρογονάνθρακες
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Προσοχή
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HD trailer
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15-4 C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS Trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HWE 12/20-42kW
- HWE 860
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός εξαρτημάτων
- Απολίπανση επιφανειών