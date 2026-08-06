Coarse spray agent made from aluminium slag designed for use with Kärcher blasting systems and guns. The single-use mineral spray agent is not water-soluble and has a granulation of 0.25 to 1.4 mm. It boasts an impressive performance when blasting clean aerated and exposed aggregated concrete, Porphyry, granite, steel and clinker. In addition, the material is well suited to removing paint, varnishes and rust and to matting, rough blasting and sand blasting thanks to its edged shape, high level of hardness (6–7 Mohs) and very abrasive effect.