Diffusore detergente schiumogeno FJ 10 C (+1 lt detergente per auto)

Il detergente per auto e il sistema di sostituzione rapida dell'ugello schiumogeno permettono di lavare la tua auto in modo impeccabile.

Il diffusore detergente è indispensabile per completare la dotazione della tua idropulitrice. Il sistema di sostituzione rapida permette di cambiare il detergente con rapidità. Inoltre, il dosagio del detergente può essere rapidamente controllato. Ideale per tutti i modelli di idropulitrice dalla K 2 alla K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Innovativo ugello per la schiuma
  • Generazione e applicazione di schiuma potente
In kit
  • Pratico kit con vari detergenti
Sistema di cambio rapido
  • Cambio rapido e comodo del detergente con un solo clic
Dosatore detergente
  • Il consumo del detergente dipende dall'uso
Contenitore detergente trasparente
  • Contenuto sempre visibile
Specifiche

Dati tecnici

Colore antracite
Peso (kg) 1,3
Peso con imballo (kg) 1,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 103 x 201 x 260
Compatibilità Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Mobile homes
