Diffusore detergente schiumogeno FJ 10 C (+1 lt detergente per auto)
Il detergente per auto e il sistema di sostituzione rapida dell'ugello schiumogeno permettono di lavare la tua auto in modo impeccabile.
Il diffusore detergente è indispensabile per completare la dotazione della tua idropulitrice. Il sistema di sostituzione rapida permette di cambiare il detergente con rapidità. Inoltre, il dosagio del detergente può essere rapidamente controllato. Ideale per tutti i modelli di idropulitrice dalla K 2 alla K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Innovativo ugello per la schiuma
- Generazione e applicazione di schiuma potente
In kit
- Pratico kit con vari detergenti
Sistema di cambio rapido
- Cambio rapido e comodo del detergente con un solo clic
Dosatore detergente
- Il consumo del detergente dipende dall'uso
Contenitore detergente trasparente
- Contenuto sempre visibile
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|1,3
|Peso con imballo (kg)
|1,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|103 x 201 x 260
|Compatibilità
|Per le pistole vecchio modello prodotte fino al 2010 (pistola M, 96, 97): serve l’adattatore M (2.643-950.0).
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- G 7.180
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car & Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Black
- K 4 Black Home
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Universal Edition
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Black
- K 5 Black T5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Universal Edition WB
- K 5 WCM
- K 6 Black
- K 6 Black T5
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
Prodotti fuori catalogo
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- Idropulitrice K 2 Universal Edition Car
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Kit Casa
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Casa
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Casa
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4 Universal
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 Universal Motor
- K 5 WCM Premium
- K 5+ Kit Casa
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus (2,5kW)
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Power
- K 7 Premium (2,5 kW)
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Standard
- K Mini
- Special edition: K 2 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 3 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 7 Smart Control + Aspiratore solidi liquidi WD 2
Aree di applicazione
- Veicoli
- Mobile homes
Detergenti
RICAMBI Diffusore detergente schiumogeno FJ 10 C (+1 lt detergente per auto)
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.