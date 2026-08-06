Ruitenwisservloeistof concentraat WINTER RM 670, 5l

Reinigings- en vorstbeschermingsmiddel voor raam- en koplampreinigingssystemen. Voorkomt bevriezing van de voorruit en garandeert een streep- en verblindingsvrij zicht. 5 liter concentraat is goed voor 15 liter reinigingsvloeistof