Ruitenwisservloeistof concentraat WINTER RM 670, 5l

Reinigings- en vorstbeschermingsmiddel voor raam- en koplampreinigingssystemen. Voorkomt bevriezing van de voorruit en garandeert een streep- en verblindingsvrij zicht. 5 liter concentraat is goed voor 15 liter reinigingsvloeistof

Reinigings- en vorstbeschermingsmiddel voor raam- en koplampreinigingssystemen. Voorkomt bevriezing van de voorruit en garandeert een streep- en verblindingsvrij zicht. 5 liter concentraat is goed voor 15 liter reinigingsvloeistof

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 5
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
Gewicht (kg) 5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 192 x 145 x 248
Eigenschappen
  • Zeer zuinig concentraat voor de ruitensproeierinstallatie in de wintermaanden. 5 liter concentraat resulteert in maximaal 15 liter ruitensproeiervloeistof.
  • Voorkomt op betrouwbare wijze dat de ruitensproeier vastvriest
  • Restenvrij, streeploos drogend reinigen
  • Verwijdert remstof, bandenslijtage, winterzoutafzettingen, sneeuw en moddervuil
  • Vermindert verblinding veroorzaakt door strooilicht
  • Veroorzaakt geen spanningsscheuren op polycarbonaat en is daarom ook geschikt voor het reinigen van bijv. koplampglazen
  • Dankzij de anti-kalk formule kan het worden gemengd met water van alle hardheden. Geen verkalking van het ruitensproeiersysteem of verstopping van de sproeikoppen
  • Geschikt voor blaasmonden
  • Kan worden gemengd met Kärcher zomerruitenreiniger. In de overgangsperiode in het najaar en het voorjaar hoeft de tank niet apart geleegd te worden
  • Aangename, frisse citrusgeur
Ruitenwisservloeistof concentraat WINTER RM 670, 5l
Ruitenwisservloeistof concentraat WINTER RM 670, 5l
Ruitenwisservloeistof concentraat WINTER RM 670, 5l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
  • P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
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Toepassingen
  • Voorruiten
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