Ruitenwisservloeistof concentraat ZOMER RM 672, 250ml

Zeer effectief reinigingsconcentraat voor een streeploos en verblindingsvrij zicht in de zomer. Verwijdert effectief insectenresten en vogelpoep. 250 ml concentraat is goed voor 25 liter reinigingsvloeistof

Zeer effectief reinigingsconcentraat voor een streeploos en verblindingsvrij zicht in de zomer. Verwijdert effectief insectenresten en vogelpoep. 250 ml concentraat is goed voor 25 liter reinigingsvloeistof

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (ml) 250
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 10
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 50 x 50 x 210
Eigenschappen
  • Bijzonder productief hoog concentraat voor het ruitensproeiersysteem in de zomermaanden. 250 milliliter concentraat maakt 25 liter ruitensproeiervloeistof
  • Restenvrij, streeploos drogend reinigen
  • Lost betrouwbaar vet, olie en emissies op. Laat insectenvuil opzwellen en lost het betrouwbaar op
  • Vermindert verblinding veroorzaakt door strooilicht
  • Gemakkelijke verspreiding van de vloeistof
  • Veroorzaakt geen spanningsscheuren op polycarbonaat en is daarom ook geschikt voor het reinigen van bijv. koplampglazen
  • Eenvoudig doseren door de geïntegreerde doseerkamer
  • Kan worden gemengd met Kärcher winterruitenreiniger. In de overgangsperiode in het najaar en het voorjaar hoeft de tank niet apart geleegd te worden
  • Dankzij de anti-kalk formule kan het worden gemengd met water van alle hardheden. Geen verkalking van het ruitensproeiersysteem of verstopping van de sproeikoppen
  • Geschikt voor blaasmonden
Ruitenwisservloeistof concentraat ZOMER RM 672, 250ml
Ruitenwisservloeistof concentraat ZOMER RM 672, 250ml
Ruitenwisservloeistof concentraat ZOMER RM 672, 250ml
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
  • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
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