Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m

Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.

Der Performance Premium 1/2" aus dem Hause Kärcher ist kein gewöhnlicher Gartenschlauch. Gefertigt aus einem innovativen Gewebe mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology bietet er ein Höchstmaß an Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit. Dadurch gewährleistet der Schlauch einen ständigen Wasserdurchfluss beim Bewässern kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Zudem schützt die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht das Material, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert die Algenbildung im Schlauch. Aus diesen Gründen gewährt Kärcher ganze 18 Jahre Garantie. Auch in Sachen Gesundheit und Nachhaltigkeit überzeugt der 20 Meter lange Performance Premium-Schlauch, da er phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei ist. Weitere Performancemerkmale sind der Berstdruck von 45 Bar sowie die hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C.

Merkmale und Vorteile
Kärcher Premium Anti-Torsion Technology
  • Flexibel und knickfest – für optimalen Wasserdurchfluss ohne Schlaufenbildung.
20 Meter
  • Zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten.
Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 45 Bar geeignet
  • Garantiert Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
  • Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C
  • Qualitätsschlauch.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
  • Für eine besonders hohe Lebensdauer.
Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium- u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch
  • Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Anti-UV-Außenschicht
  • Extrem wetterbeständig.
18 Jahre Garantie
  • Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.
Spezifikationen

Technische Daten

Durchmesser 1/2″
Schlauchlänge (m) 20
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 2,8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 280 x 280 x 120
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT