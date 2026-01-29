Spritzschutz
Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.
Perfekt zur Reinigung von Ecken und Kanten: speziell für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7 entwickelter Spritzschutz, der Anwender und Umgebung effektiv vor Spritzwasser schützt. Die transparente Ausführung gewährleistet jederzeit eine freie Sicht auf die zu reinigende Stelle. Das Zubehörteil ist selbstverständlich kompatibel mit allen neuen Vario Power-Strahlrohren und Multi Jets sowie den neuen Rotordüsen. (Nicht geeignet für MP 145 und MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))
Merkmale und Vorteile
Spritzschutz
- Zuverlässiger Schutz des Anwenders vor Spritzwasser – vor allem bei der Reinigung von Ecken und Kanten.
Transparente Ausführung
- Freie Sicht auf die zu reinigende Fläche garantiert bessere Reinigungsergebnisse.
Mehrere Adapter im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit allen neuen Vario Power-Strahlrohren und Multi Jets sowie bisherigen und neuen Rotordüsen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|220 x 188 x 237
Nicht geeignet für MP 145 und MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
Kompatible Geräte
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.00 plus
- K 2.01
- K 2.03 plus
- K 2.06 plus
- K 2.08 D plus
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.15
- K 2.17 EPC
- K 2.20 M
- K 2.200 WB Balcony
- K 2.300 PL
- K 2.300 T 50
- K 2.300 T 50 WB
- K 2.36 M T 50
- K 2.38 D plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.40 D plus
- K 2.40 MD PL
- K 2.400 T 50
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T 50
- K 2.97 M
- K 2.99 M plus
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD
- K 205 M
- K 205 plus
- K 207
- K 210 plus
- K 25 Silent Limited Edition
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Power Control
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.200
- K 3.500 Garden
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T250
- K 3.530 T250
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 3.65 MD
- K 3.65 MD T 250
- K 3.68 MD
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.84 M plus
- K 3.85 M PL
- K 3.90 M PL
- K 3.900 M
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD T 100
- K 3.97 M plus
- K 3.97M
- K 3.98 M T 100
- K 3.99 M plus
- K 3.99 M plus T 100
- K 300M-PL-HORNBACH
- K 330 M
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.20 M T250
- K 4.200
- K 4.500 M PL Walz
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.68 MD
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.800 T250 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.88 M T100
- K 4.89 M
- K 4.900 M T300
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD T 300
- K 4.99 M T 250
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 444M-PLUS-EXKL
- K 490 M plus
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5.20 M plus
- K 5.20 T 100
- K 5.200 Silver
- K 5.200 T400
- K 5.520 T250
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T300
- K 5.80 M plus
- K 5.800 T250 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.91 MD
- K 5000M-PLUS-OBI
- K 505 M plus
- K 6.200 T400
- K 6.250 JUBILEE T400
- K 6.300
- K 6.460 T 400
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.800 T300 eco!ogic
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7.200 T400
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T400 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K 7.91 MD
- K 7.91 MD T 300
- K 855 HSD
- K HC 10
Anwendungsgebiete
- Treppen
- Flächen rund um Haus und Garten
Spritzschutz Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.