FloorPro Deep Cleaner, όξινο RM 751, 10l
Όξινο βαθύ καθαριστικό για μηχανές περιποίησης δαπέδου. Αφαιρεί αποτελεσματικά τη στρώση τσιμέντου, τις εναποθέσεις και τα υπολείμματα, π.χ. υπολείμματα αλάτων, σκουριάς, ζύθου ή γάλακτος. Ιδανικό για τον τελικό καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|10
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|0,7
|Βάρος (kg)
|10,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 188 x 307
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- B 110 R Bc Dose+R75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+R75
- B 110 R Bc SSD+D75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός μετά την κατασκευή
- Καθαρισμός δαπέδου