FloorPro Deep Cleaner, όξινο RM 751, 10l

Όξινο βαθύ καθαριστικό για μηχανές περιποίησης δαπέδου. Αφαιρεί αποτελεσματικά τη στρώση τσιμέντου, τις εναποθέσεις και τα υπολείμματα, π.χ. υπολείμματα αλάτων, σκουριάς, ζύθου ή γάλακτος. Ιδανικό για τον τελικό καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 0,7
Βάρος (kg) 10,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 11,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 230 x 188 x 307
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός μετά την κατασκευή
  • Καθαρισμός δαπέδου
Εξαρτήματα