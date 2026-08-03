FloorPro Deep Cleaner, όξινο RM 751, 2.5l

Όξινο βαθύ καθαριστικό για μηχανές περιποίησης δαπέδου. Αφαιρεί αποτελεσματικά τη στρώση τσιμέντου, τις εναποθέσεις και τα υπολείμματα, π.χ. υπολείμματα αλάτων, σκουριάς, ζύθου ή γάλακτος. Ιδανικό για τον τελικό καθαρισμό κτιριακών εγκαταστάσεων.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 2,5
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 4
pH 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3
Προϊόν
  • Ισχυρό, όξινο βασικό καθαριστικό για όλα τα ανθεκτικά στο οξύ σκληρά δάπεδα
  • Διαλύει πολύ δύσκολους λεκέδες από άλατα, σκουριά, γράσο, πρωτεΐνες και εναποθέσεις γάλακτος
  • Διαλύει τα υπολείμματα τσιμέντου
  • Με λίγο αφρό
  • Με ολοκληρωμένη διαβρωτική προστασία
  • Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού (εύκολα διαχωρίσιμο = asf)
  • Χωρίς NTA
FloorPro Deep Cleaner, όξινο RM 751, 2.5l
FloorPro Deep Cleaner, όξινο RM 751, 2.5l
FloorPro Deep Cleaner, όξινο RM 751, 2.5l
FloorPro Deep Cleaner, όξινο RM 751, 2.5l
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Κίνδυνος
  • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
  • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
  • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
  • P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
  • P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
  • P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
  • P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός μετά την κατασκευή
  • Καθαρισμός δαπέδου
Εξαρτήματα