VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20l

Αυτό το υγρό κερί σε σπρέι χαρίζει στα οχήματα εξαιρετική λάμψη και μακρόχρονη προστασία. Η ποιότητα του νερού δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητά του, παρέχει άψογο φινίρισμα χωρίς στέγνωμα με φυσητήρα. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 20
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 4
Βάρος (kg) 19,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 21,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 260 x 230 x 430
VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20l
VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic, 20l
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα, ποδήλατα
  • Αυτοκίνητα
Εξαρτήματα