Tubo flessibile PrimoFlex® 1/2" da 50m per irrigazione e idropulitrici

Tubo da giardino di qualità PrimoFlex® (1/2 ") da 50 m. Con retina di rinforzo resistente alla pressione. Non contiene sostanze nocive per la salute. Resiste alle temperature da -20* a 65 °C

Il tubo di qualità PrimoFlex®, che misura 1/2 "di diametro e 50 m di lunghezza, è perfetto per irrigare aree e giardini di qualsiasi dimensione. Il tubo da giardino a tre strati con retino di rinforzo interno resistente alla pressione è esente da ftalati (<0,1 %), cadmio, bario e piombo, il che significa che non contiene alcuna sostanza dannosa per la salute. Lo strato esterno anti-UV protegge il materiale dal deperimento mentre lo strato intermedio opaco impedisce la formazione di alghe all'interno del tubo. Il tubo vanta anche un'impressionante resistenza alle temperature estrene comprese tra -20° e 65 ° C. I tubi da giardino della linea di irrigazione Kärcher sono eccezionalmente flessibili, robusti e resistenti.

Caratteristiche e vantaggi
12 anni di garanzia
  • Durevolezza garantita
3 strati
  • Non si attorciglia
Resiste fino a 24 bar
  • Resistente e durevole
Tubo da giardino rinforzato resistente alla pressione
  • Maneggevole
Resistenza alle alte temperature da 0 a +40 °C
  • Resistente e durevole
Senza cadmio, bario e piombo
  • Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Lo strato intermedio respinge i raggi solari ed evita la formazione di alghe
  • Robustezza e durata garantite.
Tubo da giardino di qualità senza ftalati (<0,1%)
  • Non è dannoso né per la salute né per l'ambiente
Strato esterno anti-UV, resistente alle intemperie
  • Resistente e durevole
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 1/2″
Lunghezza del tubo (m) 50
Colore Giallo
Peso (kg) 5,6
Peso con imballo (kg) 5,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 380 x 380 x 155
