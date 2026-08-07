Li-Ion accu 18V 2,5A

18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display om de accustatus weer te geven. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.

Dankzij de innovatieve Real Time Technology is de accustatus in één oogopslag zichtbaar: het geïntegreerde LCD-display toont de resterende looptijd in minuten, resterende oplaadtijd en oplaadstatus - altijd afhankelijk van het gebruikte apparaat. De lithium-ioncellen garanderen een constante prestatie en voorkomen zowel zelfontlading als het geheugeneffect (capaciteitsverlies door frequente gedeeltelijke ontlading). De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare accu is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher accuplatform.

Kenmerken en voordelen
Li-Ion accu 18V 2,5A: Innovatieve Real Time Technology
Innovatieve Real Time Technology
Het geïntegreerde LCD-display toont te allen tijde de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en het laadniveau.
Li-Ion accu 18V 2,5A: Kärcher 18-volt accu-serie
Kärcher 18-volt accu-serie
Voor gebruik in alle 18 V Kärcher accuplatformapparaten. Voor toepassing in alle 18 V Kärcher Battery Power + accuplatform apparaten.
Li-Ion accu 18V 2,5A: Krachtige lithium-ioncellen
Krachtige lithium-ioncellen
De lithium-ion accu garandeert een consistent vermogen en voorkomt zelfontlading en geheugeneffect.
Automatische opslagmodus
  • Verlengt de levensduur van de cellen.
IPX 5-classificatie - beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen
  • Betrouwbare bescherming bij klussen met waterstralen.
Efficiënt temperatuurbeheer
  • Topprestaties dankzij efficiënte warmtebuffering en intelligent accubeheer.
Intelligente celbewaking
  • Beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
Robuuste behuizing
  • De accubehuizingen van Kärcher zijn extreem schokbestendig.
Specificaties

Technische gegevens

Accuplatform 18 V accuplatform
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 18
Capaciteit (Ah) 2,5
Energie (Wh) 45
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 133 x 88 x 50
Li-Ion accu 18V 2,5A
Li-Ion accu 18V 2,5A
Li-Ion accu 18V 2,5A
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