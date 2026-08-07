Dankzij de innovatieve Real Time Technology is de accustatus in één oogopslag zichtbaar: het geïntegreerde LCD-display toont de resterende looptijd in minuten, resterende oplaadtijd en oplaadstatus - altijd afhankelijk van het gebruikte apparaat. De lithium-ioncellen garanderen een constante prestatie en voorkomen zowel zelfontlading als het geheugeneffect (capaciteitsverlies door frequente gedeeltelijke ontlading). De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare accu is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher accuplatform.