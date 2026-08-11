Snellader voor 18V Li-Ion accu

De snellader laadt de 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-verwisselbare accu in slechts 44 minuten op tot 80% en kan worden gebruikt voor alle accu's van het 18 V Kärcher-accuplatform.

De snellader is eenvoudig aan de muur te bevestigen dankzij de geïntegreerde muurbeugel. Met de snellader is de 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-verwisselbare accu in slechts 44 minuten tot 80 procent opgeladen. Ook alle andere 18 V verwisselbare accu's van het 18 V Kärcher accuplatform kunnen ermee worden opgeladen.

Kenmerken en voordelen
Snellader voor 18V Li-Ion accu: Snellader
Snellader
Laadt de 18 V / 2,5 Ah Kärcher accu in 44 minuten op tot 80%. Laadt de 18 V / 5,0 Ah Kärcher accu in 94 minuten op tot 80%.
Snellader voor 18V Li-Ion accu: Breed scala aan toepassingen
Breed scala aan toepassingen
Compatibel met alle accu's van het 18 V Kärcher-accuplatform.
Snellader voor 18V Li-Ion accu: Wandmontage
Wandmontage
Voor handige wandbevestiging.
Specificaties

Technische gegevens

Accuplatform 18 V accuplatform
Oplaadtijd accu met snellader 18V/2,5Ah Battery Power-Accu:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

18V/5Ah Battery Power-Accu:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Laadstroom (A) 2,5
Spanning (voeding voor acculader) (V) 100 - 240
Frequentie (voeding voor acculader) (Hz) 50 - 60
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 184 x 133 x 88
Snellader voor 18V Li-Ion accu
Snellader voor 18V Li-Ion accu
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