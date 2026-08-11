Snellader voor 18V Li-Ion accu
De snellader laadt de 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-verwisselbare accu in slechts 44 minuten op tot 80% en kan worden gebruikt voor alle accu's van het 18 V Kärcher-accuplatform.
De snellader is eenvoudig aan de muur te bevestigen dankzij de geïntegreerde muurbeugel. Met de snellader is de 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-verwisselbare accu in slechts 44 minuten tot 80 procent opgeladen. Ook alle andere 18 V verwisselbare accu's van het 18 V Kärcher accuplatform kunnen ermee worden opgeladen.
Kenmerken en voordelen
SnelladerLaadt de 18 V / 2,5 Ah Kärcher accu in 44 minuten op tot 80%. Laadt de 18 V / 5,0 Ah Kärcher accu in 94 minuten op tot 80%.
Breed scala aan toepassingenCompatibel met alle accu's van het 18 V Kärcher-accuplatform.
WandmontageVoor handige wandbevestiging.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Oplaadtijd accu met snellader
|
18V/2,5Ah Battery Power-Accu:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
18V/5Ah Battery Power-Accu:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Laadstroom (A)
|2,5
|Spanning (voeding voor acculader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor acculader) (Hz)
|50 - 60
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|184 x 133 x 88
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