De snellader is eenvoudig aan de muur te bevestigen dankzij de geïntegreerde muurbeugel. Met de snellader is de 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-verwisselbare accu in slechts 44 minuten tot 80 procent opgeladen. Ook alle andere 18 V verwisselbare accu's van het 18 V Kärcher accuplatform kunnen ermee worden opgeladen.