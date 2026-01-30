De neutrale PressurePro Active Cleaner RM 55 van Kärcher is een veelzijdige, op oppervlakte-actieve stoffen gebaseerde, siliconenvrije en gemakkelijk te scheiden universele reiniger, die speciaal is ontwikkeld voor hogedrukreiniging met koud water. Het verwijdert betrouwbaar olie, vet en eiwitten, evenals pollen, insectenresten en diverse vervuiling door emissies. Het is ideaal voor gebruik op alkali-gevoelige oppervlakken, zoals aluminium, kunststoffen en geschilderde oppervlakken. De actieve reiniger kan daarom worden gebruikt als gevelreiniger en voor het reinigen van werkoppervlakken, machines, koelcellen en transportbanden in de voedingsindustrie. Het blinkt ook uit in het zacht reinigen van wachtruimtes en rookcabines op busstations, treinstations en luchthavens, evenals plastic meubilair voor buitencatering.