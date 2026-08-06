Маркуч за високо налягане, 25 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock

с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 10
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 220
Дължина (м) 25
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 6,7
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