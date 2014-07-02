Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων
Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 1x προς τα εμπρός, 3x30° προς τα πίσω, 30 mm
Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με εσωτερικό σπείρωμα, με διάμετρο 30 χιλ. Το ακροφύσιο έχει διάφορες κατευθύνσεις δέσμης για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των αποφραγμένων αποχετεύσεων και σωληνώσεων. Οι τρεις εκτοξευτήρες ακροφυσίου έχουν κλίση 30° προς τα πίσω έτσι ώστε να επιτρέπουν στο ακροφύσιο και τον σωλήνα να κινούνται ελεύθερα μέσα στις σωληνώσεις. Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων με σύνδεση R 1/8" για σύνδεση σε σωλήνα καθαρισμού σωληνώσεων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τρεις εκτοξευτήρες που κοιτάζουν προς τα πίσω εξασφαλίζουν βέλτιστη ώθηση
- Ο σωλήνας και ο σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων κινούνται αυτόματα μέσα στις σωληνώσεις.
Σύνδεση: 1/8"
- Συμβατό με σωλήνες καθαρισμού σωληνώσεων.
Εξωτερική διάμετρος: 30 χιλ.
- Κατάλληλο για σωλήνες με εσωτερική διάμετρο από 40 χιλ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάμετρος (mm)
|30
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|50
|Σπείρωμα
|R 1/8"
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW