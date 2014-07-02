Houtreiniger RM 624, 5l

Voor grondige reiniging van alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houten oppervlakken zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Zeer materiaalvriendelijk.

Voor grondige reiniging van alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houten oppervlakken zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Zeer materiaalvriendelijk.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 5
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
Gewicht (kg) 5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 192 x 145 x 248
Eigenschappen
  • Voor het reinigen van alle gevoelige, waterbestendige houten oppervlakken, universeel toepasbaar
  • Lost olie/vet en minerale vervuiling op
  • Verwijdert algen, roet en minerale vervuiling
  • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met een Kärcher hogedrukreiniger
  • Extreem zacht voor materialen
  • pH waarde in concentraat ongeveer 9
  • Klaar voor direct gebruik
  • Kan ook manueel gebruikt worden
  • Aangepast aan Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
  • Gemaakt in Duitsland
Houtreiniger RM 624, 5l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Houten vloeren
  • Terrassen
  • Tuin/terras/balkon meubilair
Accessoires