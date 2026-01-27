PressurePro Intensive Basic Cleaner RM 750, 10l

De krachtige basisreiniger verwijdert grondig de hardnekkigste verontreinigingen zoals olie, vet, roet, bloed- en eiwitverontreinigingen. Lage schuimproductie. Uitermate geschikt voor machinale vloerreiniging als ook voor gebruik met oppervlaktereinigers. NTA-vrij.

Veelzijdige, laagschuimende PressurePro intensieve basisreiniger RM 750, geschikt voor gebruik met hogedruk- en oppervlaktereinigers en schrobmachines. Het verwijdert typisch hardnekkig vuil en resten van olie, vet, roet, eiwit, vruchtensap, wijn of bier op en van oppervlakken en is tevens geschikt voor het grondig reinigen van sterk vervuilde industriële vloerbedekkingen. De hooggeconcentreerde industriële reiniger is bovendien zeer spaarzaam te doseren en daardoor bijzonder zuinig in gebruik. Indien nodig kan het ook worden gebruikt voor handmatige reiniging.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 10
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
pH 13,7
Gewicht (kg) 11,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 11,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 290 x 190 x 230
Toepassingen
  • Transport en transportuitrusting
  • Reiniging van wagens/motoren
  • Onderdelenreiniging
  • Reinigen van vloeren
  • Ontvetting van oppervlakken
