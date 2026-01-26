Sredstvo za intenzivno dubinsko čišćenje RM 750, bez NTA, 10l

Moćno dubinsko sredstvo efikasno uklanja najupornije mrlje, poput onih od ulja, masti, čađi, krvi i proteina. Slabo penušanje. Posebno prikladno za mašinsko čišćenje podova i upotrebu u čistačima tvrdih površina. Bez NTA.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 10
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 13,7
Težina (kg) 11,1
Težina sa ambalažom (kg) 11,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 290 x 190 x 230
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje delova
  • Čišćenje poda
  • Odmašćivanje površina
Pribor