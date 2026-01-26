Sredstvo za intenzivno dubinsko čišćenje RM 750, bez NTA, 10l
Moćno dubinsko sredstvo efikasno uklanja najupornije mrlje, poput onih od ulja, masti, čađi, krvi i proteina. Slabo penušanje. Posebno prikladno za mašinsko čišćenje podova i upotrebu u čistačima tvrdih površina. Bez NTA.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Pakovanje (Kom)
|1
|pH vrednost
|13,7
|Težina (kg)
|11,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|11,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|290 x 190 x 230
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Transportni sektor i mašine
- Pranje vozila / motora
- Čišćenje delova
- Čišćenje poda
- Odmašćivanje površina