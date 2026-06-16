En cas de conditions de luminosité défavorables, il devient difficile d'utiliser des nettoyeurs haute pression. Que ce soit dans les courtes journées d'hiver ou des salles ou zones mal éclairées, les causes sont : le résultat de nettoyage en pâtit, ceci concerne notamment nos clients de l'industrie du bâtiment ou de l'agriculture. La solution est apportée par notre éclairage de travail à LED avec une efficacité lumineuse de 170 lumens. Les zones de travail sont éclairées de façon optimale, la vue nettement améliorée pour au moins cinq heures de travail intégrales et le résultat de nettoyage est à nouveau satisfaisant. Le montage direct sur la lance d'arrosage de notre poignée-pistolet EASY!Force est incroyablement simple. Grâce à son poids léger, la lampe de travail se remarque à peine pendant le travail et elle est bien évidemment aussi étanche à l'eau. Deux batteries lithium-ion CR123 sont incluses dans la livraison ; des batteries supplémentaires sont disponibles séparément.