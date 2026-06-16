LED sproeierverlichting
Heldere, lichte LED werkverlichting om direct op de spuitlans te monteren van het EASY!Force hogedrukpistool. Voor een beter zicht in ongunstige lichtomstandigheden tot wel 5 werkuren.
Bij ongunstige lichtomstandigheden is het moeilijk werken met een hogedrukreiniger. Of het nu gaat om de korte dagen in de winter of onverlichte kamers en gebieden: de reinigingsresultaten zullen eronder lijden en vooral onze klanten uit de bouwsector en de landbouw worden hierdoor getroffen. Onze LED werkverlichting met een lichtopbrengst van 170 lumen biedt de oplossing. Werkgebieden worden optimaal verlicht, wat de zichtbaarheid gedurende minstens 5 volle werkuren duidelijk verbeterd, en de reinigingsresultaten zijn weer prima. De direct montage op de spuitlans van ons EASY!Force hogedrukpistool is zeer eenvoudig. Dankzij het lage gewicht van de werkverlichting, merkt u het extra gewicht nauwelijk op. Het is bovendien waterdicht. Er zijn twee CR123 lithium-ion batterijen inbegrepen bij de levering. Er zijn nog meer batterijen beschikbaar.
Kenmerken en voordelen
Waterdichte versie
- Ontwikkeld voor gebruik met hogedrukreinigers.
- Eenvoudige aansluiting op de spuitlans van het EASY!Force hogedrukpistool.
Krachtige LED technologie
- Lichtgewicht design en lange gebruikstijden.
- Lichtopbrengst van meer dan 170 lumen.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
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Toepassingen
- Voor een hogedrukreiniging met slechte lichtomstandigheden, vooral bij de landbouw en in de bouwsector.
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