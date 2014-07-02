XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect
Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.
Hogedruk verlengslang voor de spuitpistolen met Quick Connect adapter uit de topklasse. De hogedruk verlengslang van 10 m zorgt voor een grotere flexibiliteit en vergroot de actieradius van de hogedrukreiniger. Gewoon aansluiten tussen het spuitpistool met Quick Connect snelkoppeling en de hogedrukslang en uw werk wordt onmiddellijk beter. De robuuste DN-8-kwaliteitsslang is versterkt met een vlechtwerk van textiel, heeft een knikbescherming in de slang en een stevige messing aansluiting voor een lange levensduur. De hogedruk verlengslang is bestand tegen een druk tot 180 bar en temperaturen tot 60° C. De verlengslang kan uiteraard ook gebruikt worden met reinigingsmiddelen. Compatibel met alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 Met Quick Connect Adapter.
Kenmerken en voordelen
10 verlengslang
- Verlengt de actieradius voor een hogere flexibiliteit
Quick Connect adaptor
- Snelkoppelingsysteem voor de eenvoudige aansluiting van de spuitlans en de hogedrukslang.
DN-8 kwaliteitsslang met textielen vlechtwerk
- Beschermt de slang tegen knikken
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Max. druk (bar)
|180
|Lengte (m)
|10
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|240 x 240 x 85
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- G 7.180
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Car & Stairs *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- G 4.10
- K 2.410
- K 2.410 T50
- K 2.425
- K 2.490 MD T50 + RR 7,5 m
- K 2.490 T150
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.150 T250
- K 3.480
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.68 MD plus
- K 3.80 MD
- K 3.80 MD T250
- K 3.80 MD plus T250 RR
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.82 MD plus VPS T250
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact HOME
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home Promopack
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.500 T 250
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 M T 250
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.82 MD T250
- K 5
- K 5 Car *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control HOME
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus HOME
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Promopack
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home Promopack
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.600
- K 5.600 T250
- K 5.660 T400
- K 5.70 MD T 250
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.80 MD ALU
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 MD
- K 6.250
- K 6.250 T300
- K 6.550 NEW 2012
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD + WB
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus HOME
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Promopack
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home Promopack
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Smart Control
- K 7.200 *EU
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.350 MD
- K 7.400
- K 7.560 T 400
- K 7.700 MD
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K4 eco!ogic