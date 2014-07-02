XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect

Hogedruk verlengslang voor de spuitpistolen met Quick Connect adapter uit de topklasse. De hogedruk verlengslang van 10 m zorgt voor een grotere flexibiliteit en vergroot de actieradius van de hogedrukreiniger. Gewoon aansluiten tussen het spuitpistool met Quick Connect snelkoppeling en de hogedrukslang en uw werk wordt onmiddellijk beter. De robuuste DN-8-kwaliteitsslang is versterkt met een vlechtwerk van textiel, heeft een knikbescherming in de slang en een stevige messing aansluiting voor een lange levensduur. De hogedruk verlengslang is bestand tegen een druk tot 180 bar en temperaturen tot 60° C. De verlengslang kan uiteraard ook gebruikt worden met reinigingsmiddelen. Compatibel met alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 Met Quick Connect Adapter.