Маркуч за високо налягане Longlife, 15 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock

С шарнирно съединение 2 х M22 x 1,5

NW 8/155°C/400 bar

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 400
Дължина (м) 15
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 4,685
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock
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