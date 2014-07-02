Sand-/Nassstrahlset

Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.

Merkmale und Vorteile
Sand- und Nassstrahlen mit dem Hochdruckreiniger
  • Verbesserte Schmutzlösung.
Besonders leistungsstark
  • Entfernung von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen.
Volle Reinigungskraft
  • Gezielte Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 1,2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 525 x 110 x 100
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Entfernung von Rost und Farben
  • Hartnäckige Verschmutzungen
