Waschbürste

Waschbürste mit weichen Borsten zur Reinigung schwer zugänglicher und empfindlicher Stellen im Außenbereich. Geeignet für sämtliche Modelle der K 2- bis K 7-Geräteklasse.

Die praktische Waschbürste verfügt über weiche Borsten und ist damit ideal für die Reinigung schwer zugänglicher und empfindlicher Stellen im Außenbereich einsetzbar. Ob Auto, Gartenmöbel oder Kühlergrill - die Waschbürste sorgt für schonende Sauberkeit und ist für sämtliche Modelle der K 2- bis K 7-Geräteklasse geeignet.

Merkmale und Vorteile
Extra weiche Borsten
  • ermöglicht die Reinigung von empfindlichen Stellen
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 333 x 82 x 164
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeuge
  • Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
Zubehör