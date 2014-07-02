Φίλτρο νερού

Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχανήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχάνημα.

Το φίλτρο νερού προστατεύει τις αντλίες των πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης από τα σωματίδια ρύπων του ακάθαρτου νερού. Το φίλτρο αυξάνει τη διάρκεια ζωής του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προστατεύει την αντλία υψηλής πίεσης από τα σωματίδια των ρύπων του ακάθαρτου νερού
  • Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης
Φίλτρο νερού
  • Το περιεχόμενο είναι πάντα ορατό.
Εύκολη απομάκρυνση των σωματιδίων των ρύπων
  • Πλένεται
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα ανθρακί
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 117 x 50 x 50
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Προστατεύει τη βυθιζόμενη αντλία από τα σωματίδια στερεών ρύπων.