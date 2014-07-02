Προέκταση κάνης 1 σημείου

Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προέκταση κάνης 0,4 m
Συμπαγής σχεδιασμός
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 446 x 45 x 45
Πεδία εφαρμογής
  • Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)