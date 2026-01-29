WB 7 Plus 3-in-1 βούρτσα πλύσης

Ιδιαίτερα ευέλικτη, χάρη στον έξυπνο συνδυασμό της: Η βούρτσα πλύσης WB 7 Plus 3 σε 1 συνδυάζει πίδακα αφρού, επίπεδο ακροφύσιο ψεκασμού υψηλής πίεσης και μαλακή βούρτσα σε ένα μόνο προϊόν.

Έξυπνος συνδυασμός: Η βούρτσα πλυσίματος WB 7 Plus 3-σε-1 συνδυάζει τρεις σημαντικές λειτουργίες σε ένα μόνο προϊόν. Εφάρμοσε αφρό, χαλάρωσε τους επίμονους ρύπους με ένα επίπεδο σπρέι υψηλής πίεσης ή δούλεψε ιδιαίτερα σχολαστικά αλλά προσεκτικά με μια μαλακή βούρτσα – όλα είναι δυνατά χωρίς να χρειαστεί να αλλάξεις τα εξαρτήματα. Η απαιτούμενη λειτουργία επιλέγεται με ένα μοχλό στην περιοχή λαβής της βούρτσας. Αυτό σημαίνει ότι η βούρτσα πλύσης είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, εξοικονομεί χρόνο, είναι άνετη και εγγυάται πάντα τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού – ακόμα και σε ευαίσθητες επιφάνειες όπως βαφή, γυαλί ή πλαστικό. Η ενσωματωμένη δεξαμενή καθαριστικού επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να ξαναγεμίζουν.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προϊόν 3 σε 1 – συνδυάζει τρεις βασικές λειτουργίες καθαρισμού: πίδακα αφρού, επίπεδο σπρέι υψηλής πίεσης και βούρτσα πλυσίματος
  • Ένα ευρύ φάσμα επιλογών εφαρμογής χάρη στον συνδυασμό βασικών λειτουργιών.
  • Προστέθηκε άνεση για σχολαστικό και αποτελεσματικό καθαρισμό.
Γρήγορη και διαισθητική επιλογή της απαιτούμενης λειτουργίας με μοχλό στην περιοχή λαβής της βούρτσας
  • Διαισθητική επιλογή λειτουργιών.
  • Αποτελεσματικός καθαρισμός χωρίς να χρειάζεται αλλαγή αξεσουάρ.
Δοχείο απορρυπαντικού ενσωματωμένο στην κεφαλή της βούρτσας
  • Ο ισχυρός αφρός αφαιρεί ακόμη και επίμονους ρύπους γρήγορα και σχολαστικά.
  • Επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να ξαναγεμίζουν. Αυτό εξοικονομεί χρόνο.
Βούρτσα πλυσίματος με μαλακές τρίχες, κατάλληλη για πολλές διαφορετικές επιφάνειες
  • Απαλός καθαρισμός ακόμη και ευαίσθητων επιφανειών όπως βαφή, γυαλί ή πλαστικό.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 377 x 264 x 223
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Περσίδες/ρολά
  • Πόρτες γκαράζ
  • Οχήματα
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Αίθρια
  • Επενδύσεις σε μπαλκόνια
  • Περβάζια παραθύρων
  • Στοιχεία οθόνης απορρήτου