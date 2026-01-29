Έξυπνος συνδυασμός: Η βούρτσα πλυσίματος WB 7 Plus 3-σε-1 συνδυάζει τρεις σημαντικές λειτουργίες σε ένα μόνο προϊόν. Εφάρμοσε αφρό, χαλάρωσε τους επίμονους ρύπους με ένα επίπεδο σπρέι υψηλής πίεσης ή δούλεψε ιδιαίτερα σχολαστικά αλλά προσεκτικά με μια μαλακή βούρτσα – όλα είναι δυνατά χωρίς να χρειαστεί να αλλάξεις τα εξαρτήματα. Η απαιτούμενη λειτουργία επιλέγεται με ένα μοχλό στην περιοχή λαβής της βούρτσας. Αυτό σημαίνει ότι η βούρτσα πλύσης είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, εξοικονομεί χρόνο, είναι άνετη και εγγυάται πάντα τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού – ακόμα και σε ευαίσθητες επιφάνειες όπως βαφή, γυαλί ή πλαστικό. Η ενσωματωμένη δεξαμενή καθαριστικού επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να ξαναγεμίζουν.