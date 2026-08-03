VehiclePro Liquid Leather RM 833, 20l

Ειδικό μέσο στεγνώματος για πλυντήρια χωρίς στέγνωμα με φυσητήρα. Διευκολύνει την απομάκρυνση του νερού σε μεγάλες επιφάνειες και στεγνώνει χωρίς να αφήνει ίχνη και κηλίδες. Κατάλληλο και για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 20
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 12
Βάρος (kg) 20,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 21,4
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 260 x 240 x 390
VehiclePro Liquid Leather RM 833, 20l
VehiclePro Liquid Leather RM 833, 20l
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός επαγγελματικών οχημάτων.
  • Σιδηροδρομικά οχήματα
Εξαρτήματα