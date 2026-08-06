VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805, 20l

The prespraying agent in commercial vehicle washes effectively supports the removal of the most stubborn contamination, like lubricants, soot, oil, tar, insects and grey film on all types of commercial vehicles. NTA-free.

Specifications

Technical data

Packaging size (l) 20
Packaging unit (Piece(s)) 1
pH value 13
Weight (kg) 21,4
Weight incl. packaging (kg) 22,4
Dimensions (L × W × H) (mm) 250 x 230 x 420
Product
  • Effective pre-spraying agent for prewashing commercial vehicles
  • Expands and reliably loosens grease, oil, dirt caused by emissions, and insects
  • This means the cleaning result of subsequent cleaning steps is significantly improved
  • Ideal for cleaning lorry tarpaulins
  • Excellent cleaning properties, particularly with cold water
  • Rapidly effective
  • Gentle on materials
  • Tensides biodegradable in accordance with EEC 648/2004
  • NTA-free
VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805, 20l
VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805, 20l
VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805, 20l
VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805, 20l
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
  • Danger
  • H290 May be corrosive to metals
  • H314 Causes severe skin burns and eye damage
  • H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects
  • P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor.
  • P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
  • P405 Store locked up.
  • P501a Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Compatible machines
Application areas
  • Car/engine wash
  • Vehicle wash system
  • Commercial vehicle cleaning
  • Tarpaulin cleaning
  • Cars
Accessories