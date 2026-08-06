VehiclePro Truck Cleaner, alkaline RM 805, 20l
The prespraying agent in commercial vehicle washes effectively supports the removal of the most stubborn contamination, like lubricants, soot, oil, tar, insects and grey film on all types of commercial vehicles. NTA-free.
Specifications
Technical data
|Packaging size (l)
|20
|Packaging unit (Piece(s))
|1
|pH value
|13
|Weight (kg)
|21,4
|Weight incl. packaging (kg)
|22,4
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|250 x 230 x 420
Product
- Effective pre-spraying agent for prewashing commercial vehicles
- Expands and reliably loosens grease, oil, dirt caused by emissions, and insects
- This means the cleaning result of subsequent cleaning steps is significantly improved
- Ideal for cleaning lorry tarpaulins
- Excellent cleaning properties, particularly with cold water
- Rapidly effective
- Gentle on materials
- Tensides biodegradable in accordance with EEC 648/2004
- NTA-free
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
Warnings and safety recommendations according to EC Directives
- Danger
- H290 May be corrosive to metals
- H314 Causes severe skin burns and eye damage
- H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects
- P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310 Immediately call a POISON CENTER/doctor.
- P303 + P361 + P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
- P405 Store locked up.
- P501a Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Compatible machines
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/10 EX Plus Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
- RBS 6012
- RBS 6014
- TB
Application areas
- Car/engine wash
- Vehicle wash system
- Commercial vehicle cleaning
- Tarpaulin cleaning
- Cars