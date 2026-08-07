Li-Ion accu 18V 5,0Ah
18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare accu met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van de accustatus. Geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher accuplatform.
Uitgerust met lithium-ioncellen, garandeert de accu constante prestaties. Bovendien voorkomen de cellen zelfontlading van de accu en capaciteitsverlies bij frequente gedeeltelijke ontlading (geheugeneffect). En met de innovatieve Real Time-technologie met geïntegreerd LCD-scherm worden de resterende looptijd in minuten, laadstatus en accucapaciteit permanent weergegeven. De 18 V / 5,0 Ah-accu is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.
Kenmerken en voordelen
Innovatieve Real Time TechnologyHet geïntegreerde LCD-display toont te allen tijde de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en het laadniveau.
Kärcher 18-volt accu-serieVoor gebruik in alle 18 V Kärcher accuplatformapparaten. Voor toepassing in alle 18 V Kärcher Battery Power + accuplatform apparaten.
Krachtige lithium-ioncellenDe lithium-ion accu garandeert een consistent vermogen en voorkomt zelfontlading en geheugeneffect.
Automatische opslagmodus
- Verlengt de levensduur van de cellen.
IPX 5-classificatie - beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen
- Betrouwbare bescherming bij klussen met waterstralen.
Efficiënt temperatuurbeheer
- Topprestaties dankzij efficiënte warmtebuffering en intelligent accubeheer.
Intelligente celbewaking
- Beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading.
Robuuste behuizing
- De accubehuizingen van Kärcher zijn extreem schokbestendig.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|Energie (Wh)
|90
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|134 x 88 x 73
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