Uitgerust met lithium-ioncellen, garandeert de accu constante prestaties. Bovendien voorkomen de cellen zelfontlading van de accu en capaciteitsverlies bij frequente gedeeltelijke ontlading (geheugeneffect). En met de innovatieve Real Time-technologie met geïntegreerd LCD-scherm worden de resterende looptijd in minuten, laadstatus en accucapaciteit permanent weergegeven. De 18 V / 5,0 Ah-accu is geschikt voor gebruik in alle apparaten van het 18 V Kärcher-accuplatform.