Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D

Le tuyau de nettoyage de tuyau de 30 m de long est un flexible haute pression particulièrement flexible pour le nettoyage de tuyau interne (raccord fileté pour buse R 1/8).

Caractéristiques et avantages
Flexible haute pression en caoutchouc et acier tressé
  • Facilité le nettoyage des conduites - espaces confinés accessibles.
  • Résistance élevée à l'usure et longue durée de vie.
  • Jusqu'à 250 bar
Connexion : 1/8"
  • Compatible avec les buses de nettoyage de canalisations.
Spécifications

Données techniques

Pression max. (bar) 250
Filetage des raccords EASY!Lock
Longueur (m) 30
Poids emballage inclus (kg) 4,9
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.